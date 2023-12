Damit haben die Anleger von Csc nicht gerechnet

Bei Csc gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf der Einschätzung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigte. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede. Somit erhält Csc in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs ergab der Branchenvergleich, dass Csc in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um -5,27 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -28,07 Prozent für Csc. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,28 Prozent hatte, lag Csc um 28,06 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Csc in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Csc liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Csc daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien sowie weiche Faktoren wie die Kommentare der Nutzer deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Analyse ergab, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Folglich wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl das Stimmungsbild als auch der Aktienkurs und der Relative Strength-Index auf eine neutrale Einschätzung hindeuten.