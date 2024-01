Damit haben die Anleger von Corsa Coal nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Corsa Coal hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 100 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,33 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +110,33 Prozent im Branchenvergleich für Corsa Coal. Der "Materialien"-Sektor hat im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -10,33 Prozent verzeichnet, wobei Corsa Coal um 110,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Corsa Coal in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Corsa Coal derzeit ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0 auf, was eine negative Differenz von -3,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" darstellt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Corsa Coal liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,1, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für Corsa Coal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Corsa Coal in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Corsa Coal. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.