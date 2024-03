Damit haben die Anleger von Contemporary Amperex nicht gerechnet

Die Aktie von Contemporary Amperex zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf Sentiment und Buzz. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,31 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht. Bezüglich der Dividendenrendite liegt Contemporary Amperex mit 0,93 % etwas unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt jedoch zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Contemporary Amperex basierend auf dem RSI.

