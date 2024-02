Damit haben die Anleger von Contango Asset Management nicht gerechnet

Die Aktie von Associate Global wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was unter dem durchschnittlichen Wert von 2,34 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger in den letzten Monaten. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gibt es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Associate Global diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Associate Global derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie basierend auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz sowie dem RSI eine gemischte Bewertung, wobei die Dividendenpolitik und der RSI zu einer negativen Bewertung beitragen.