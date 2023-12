Damit haben die Anleger von Constellation AcquisitionI nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Constellation Acquisition Corp":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Constellation Acquisition I. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 11,011 USD liegt 0,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 3,39 Prozent, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Stimmung gegenüber der Aktie von Constellation Acquisition I in den sozialen Medien. Die Meinungen sind mehrheitlich positiv, und die Diskussionen konzentrieren sich auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) ergibt für den 7- und 25-Tage-RSI ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Aktie von Constellation Acquisition I basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien und der technischen Analyse.