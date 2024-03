Damit haben die Anleger von Compagnie Financiere Richemont nicht gerechnet

Mit einer Dividendenrendite von 1,94 Prozent liegt Cie Financiere Richemont 1,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Die Stimmung rund um die Aktien von Cie Financiere Richemont wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cie Financiere Richemont bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Cie Financiere Richemont derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 125,79 CHF, womit der Kurs der Aktie (138,55 CHF) um +10,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, sodass die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Cie Financiere Richemont mit einem Wert von 20,68 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 23,19, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.