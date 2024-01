Damit haben die Anleger von Coats nicht gerechnet

Die Coats-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um eine umfassende Bewertung zu erhalten. Aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating, da der aktuelle Kurs nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Während in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend neutrale Kommentare zu Coats abgegeben wurden, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Analyse von 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 3 Bewertungen "Gut" und 1 Bewertung "Neutral" waren, was zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 37,09 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält Coats in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Coats-Aktie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und erhält dabei durchweg eine "Neutral"-Bewertung.