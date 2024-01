Damit haben die Anleger von Cmst Development nicht gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cmst Development heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cmst Development weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cmst Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 5,48 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,07 CNH weicht somit um -7,48 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 5,17 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cmst Development in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Cmst Development in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

