Damit haben die Anleger von Clinuvel Pharmaceuticals nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Clinuvel-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 54,1 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Clinuvel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,23 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,7 AUD weicht um -8,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 16,16 AUD, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Dividendenrendite von Clinuvel liegt mit 0,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Clinuvel-Aktie gemäß den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating für den RSI und die einfache Charttechnik, aber eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes und der Dividende.