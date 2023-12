Damit haben die Anleger von Clinuvel Pharmaceuticals nicht gerechnet

Die Clinuvel-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,89 AUD, während der Kurs der Aktie bei 16,04 AUD liegt, was einer Abweichung von -10,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,33 AUD führt zu einer Einstufung als "Neutral", da dies einer Abweichung von -1,78 Prozent entspricht. Das Gesamtbild ergibt somit eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Clinuvel-Aktie liegt bei 53,24, was ebenfalls einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25 von 52,92 für 25 Tage führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein Rating als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Clinuvel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,92 um 15 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (30,41). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Clinuvel-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0,48 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche -2 beträgt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Clinuvel-Aktie, wobei die technische Analyse auf "Schlecht" und die fundamentale Analyse auf "Gut" hinweist.