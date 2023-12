Damit haben die Anleger von Ci&T nicht gerechnet

Die langfristige Meinung von Analysten zur Ci&t-Aktie ist neutral. Von insgesamt zwei Neutral-Bewertungen liegt keine positive oder negative Einschätzung vor. Innerhalb eines Monats gab es eine neutrale Bewertung, was dazu führt, dass die Aktie derzeit auch als "neutral" bewertet wird. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 7 USD, was eine potenzielle Performance von 39,17 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs 5,03 USD beträgt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "gut" eingestuft. Die Redaktion vergibt hierfür das Rating "neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,31 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,03 USD liegt, was eine Abweichung von -5,27 Prozent bedeutet. Hierdurch erhält die Aktie eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 5,17 USD, was einer Abweichung von -2,71 Prozent entspricht, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit drei Tagen, an denen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war. An zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ci&t diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "gut"-Einschätzung.

Durch den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Ci&t-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 55, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, wodurch der RSI25 ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs zu Ci&t ergibt insgesamt ein "neutral"-Rating.