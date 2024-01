Damit haben die Anleger von ChromaDex nicht gerechnet

In den letzten Wochen zeigt sich bei Chromadex keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine bedeutenden Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chromadex daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen hinsichtlich Chromadex untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Hierbei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Chromadex liegt bei 29,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Chromadex daher in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Chromadex eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent hat, wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.