Damit haben die Anleger von China Tangshang nicht gerechnet

In den letzten Wochen konnte bei China Tangshang keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Analyse basiert auf der Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, die von Marktteilnehmern geteilt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenpolitik von China Tangshang weist eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies auf, mit einer Differenz von 12,33 Prozentpunkten (0 % gegenüber 12,33 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Tangshang um -19,09 Prozent vom GD200 (0,11 HKD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 0,08 HKD auf, was als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +11,25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn sowohl der GD50 als auch der GD200 als Grundlage herangezogen werden.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass China Tangshang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,56 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -58,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Im Sektorvergleich liegt die Unterperformance bei 55,46 Prozent. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.