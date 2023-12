Damit haben die Anleger von China MeiDong Auto nicht gerechnet

Die Aktie von China Meidong Auto wird derzeit in verschiedenen Analysebereichen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 23,27, was im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" eine Unterbewertung um 43 Prozent signalisiert. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie aus fundamentalen Analysegesichtspunkten als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Meidong Auto liegt bei 35,19, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der die Bewegungen in einem längeren Zeitraum betrachtet, liegt bei 56, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -49,15 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht einer Abweichung von -4,13 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,33 Prozent, was 2,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die China Meidong Auto-Aktie eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Aktie von China Meidong Auto in den unterschiedlichen Kategorien.