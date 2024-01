Damit haben die Anleger von China Evergrande nicht gerechnet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die China Evergrande-Aktie war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, wobei an vier Tagen überwiegend positive Äußerungen verzeichnet wurden. Negative Diskussionen wurden hingegen nicht registriert. An zwei Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral gegenüber der Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die China Evergrande-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Evergrande-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (57,69) weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Evergrande-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,95 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,206 HKD weist somit auf eine Abweichung von -78,32 Prozent hin, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,23 HKD) zeigt eine Abweichung von -10,43 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die China Evergrande-Aktie in diesem Bereich führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Evergrande-Analyse vom 29.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Evergrande jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Evergrande-Analyse.

China Evergrande: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...