Damit haben die Anleger von China Best Holding nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Das Anleger-Sentiment und die technische Analyse zeigen, dass die aktuelle Stimmung rund um die Aktie von China Best neutral ist. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben weder besonders positive noch negative Ausschläge gezeigt, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um China Best befasst. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für China Best liegt bei 55,41 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis von 51,74 Punkten ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit erhält China Best insgesamt eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der China Best-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 0,22 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,158 HKD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -28,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,18 HKD ergibt einen negativen Unterschied von -12,22 Prozent. Auf dieser Basis wird die China Best-Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen rund um China Best. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass das Anleger-Sentiment, der Relative Strength Index, die technische Analyse und das Sentiment im Internet auf eine neutrale Einschätzung der China Best-Aktie hindeuten.