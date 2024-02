Damit haben die Anleger von China Aerospace Times Electronics nicht gerechnet

Die China Aerospace Times Electronics ist derzeit -6,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -12,4 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die China Aerospace Times Electronics als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 beträgt 47,12, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 61,69 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, aber auch 5 Schlecht-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der China Aerospace Times Electronics bei -7,27 Prozent und damit mehr als 10 Prozent darüber. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -18,19 Prozent, wobei China Aerospace Times Electronics mit 10,91 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.