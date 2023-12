Damit haben die Anleger von Chengdu Road, Bridge Engineering nicht gerechnet

Die technische Analyse der Chengdu Road & Bridge Engineering zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,43 CNH verläuft. Dies führt zu der Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs bei 3,28 CNH liegt und somit einen Abstand von -4,37 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,29 CNH, was einer Differenz von -0,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist die Chengdu Road & Bridge Engineering derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7,63 Prozent erzielt hat und damit 6,99 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Bauwesen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,04 Prozent, wobei Chengdu Road & Bridge Engineering aktuell 6,59 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt sich, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv gegenüber Chengdu Road & Bridge Engineering eingestellt sind, mit insgesamt fünf positiven und einem negativen Tag. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Chengdu Road & Bridge Engineering von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.