Damit haben die Anleger von Chefs' Warehouse nicht gerechnet

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Chefs' Warehouse ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 50,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der Wert für den RSI25 beträgt 36,52, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Chefs' Warehouse auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 29,51 USD für den Schlusskurs der Chefs' Warehouse-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,33 USD (+26,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (33,18 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von (+12,51 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt und führt somit zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt erhält Chefs' Warehouse daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie eine Rendite von 0,05 Prozent erzielt, was 28,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -14,65 Prozent, wobei Chefs' Warehouse aktuell 14,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.