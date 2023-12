Damit haben die Anleger von Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd nicht gerechnet

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Changjiang & Jinggong Steel Building war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab überwiegend neutrale Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, mit einigen positiven und negativen Themen an vereinzelten Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Aktie von Changjiang & Jinggong Steel Building eine Rendite von -24,22 Prozent auf, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Bauwesen"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -1,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Changjiang & Jinggong Steel Building wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Changjiang & Jinggong Steel Building in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Changjiang & Jinggong Steel Building eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt um -20,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von -8,9 Prozent auf. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

