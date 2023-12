Damit haben die Anleger von Certara nicht gerechnet

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Certara festgestellt werden. Dies wurde aufgrund positiver Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert. Auch die Anzahl der Beiträge blieb weitgehend unverändert. Insgesamt erhält Certara daher in dieser Hinsicht eine gute Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, bewerten Certara insgesamt als "gut", da es 3 Kaufempfehlungen, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen gab. Auch die kurzfristige Betrachtung der Analysten führt zu einer neutralen Gesamtbewertung aufgrund von 0 Kaufempfehlungen, 2 neutralen und keine negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Certara liegt bei 20 USD, was einer positiven Entwicklung um 18,48 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Certara besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments und damit zu einer insgesamt guten Bewertung für Certara führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Certara bei 18 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,88 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,22 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 14,22 USD, was zu einer positiven Bewertung mit einem Abstand von +18,71 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Gesamtbewertung.

Certara erhält somit insgesamt gute Bewertungen in Bezug auf das Stimmungsbild, die Einschätzungen der Analysten und das Anleger-Sentiment, während die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt.