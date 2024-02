Damit haben die Anleger von Century International Holdings nicht gerechnet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Century war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wurde die Aktie heute neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis aktuell 100 Punkte beträgt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Rate der Stimmungsänderung für Century deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Century derzeit 10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -3,75 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.