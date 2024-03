Damit haben die Anleger von Central China Securities nicht gerechnet

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Central China Securities liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dieser Wert dehnt sich auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Central China Securities aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,02 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Central China Securities eine Performance von -6,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,42 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,54 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag das Unternehmen 6,59 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,14 HKD mit dem aktuellen Kurs (1,13 HKD) -0,88 Prozent beträgt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 1,08 HKD, was ebenfalls in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt (+4,63 Prozent Abweichung), und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.