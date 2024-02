Damit haben die Anleger von Carpenter Tan nicht gerechnet

Der Blick auf die weichen Faktoren bei der Einschätzung der Aktie von Carpenter Tan zeigt eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Carpenter Tan.

Im Branchenvergleich zeigt sich allerdings ein positives Bild. Mit einer Rendite von 58,9 Prozent im vergangenen Jahr liegt die Aktie 64,04 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Carpenter Tan 54,86 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Carpenter Tan weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -1,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche. Daher erhält Carpenter Tan in diesem Punkt eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit für Carpenter Tan eine neutrale Gesamteinschätzung, wobei die positive Performance im Branchenvergleich durch die dividiendenpolitik etwas getrübt wird.