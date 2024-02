Damit haben die Anleger von Caribbean Utilities nicht gerechnet

Derzeit wird die Aktie der Caribbean Utilities mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 16,65 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird ein Aufschlag von 19 Prozent gezahlt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,88 %, was 0,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Stromversorger liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Caribbean Utilities derzeit bei 37,5 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,39 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 12,19 USD, während der Aktienkurs bei 11,5 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -5,66 Prozent führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 11,17 USD, was einer positiven Abweichung von +2,95 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.