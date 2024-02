Damit haben die Anleger von Cargotec Oyj nicht gerechnet

Die Stimmung und Diskussionen über die Cargotec-Aktie haben sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einem positiven Sentiment führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral. Insgesamt erhält die Cargotec-Aktie daher eine positive Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Cargotec-Aktie aufgrund eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 11,25 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 32,97 liegt das KGV damit um 66 Prozent niedriger.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cargotec-Aktie mit einem Kurs von 62 EUR derzeit um +16,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +32,71 Prozent beläuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für die Cargotec-Aktie zeigen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Cargotec-Aktie aufgrund der positiven Stimmung, der unterbewerteten fundamentalen Kennzahlen und der positiven technischen Analyse eine insgesamt positive Bewertung.