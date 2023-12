Damit haben die Anleger von Capinfo nicht gerechnet

In den letzten vier Wochen wurden bei Capinfo keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung bei Capinfo zeigt sich insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Capinfo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da auch hier keine überkaufte oder überverkaufte Situation vorliegt. Insgesamt erhält Capinfo daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Capinfo eine Dividendenrendite von 5,78 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,11 Prozent. Die geringe Differenz von 0,33 Prozent führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.