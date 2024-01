Damit haben die Anleger von Cable One nicht gerechnet

Die Diskussionsaktivität und die Stimmungsänderung von Cable One wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Diskussionsintensität deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cable One liegt bei 46,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 45,99. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an drei Tagen dominieren, und negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Cable One gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen im letzten Jahr sind 2 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig wurde die Aktie zuletzt mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf abgegebenen Kurszielen, die im Durchschnitt einen Anstieg um 59,14 Prozent prognostizieren. Daher erhalten die Analysten Cable One insgesamt ein "Neutral"-Rating.