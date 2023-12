Damit haben die Anleger von CTS nicht gerechnet

Die Aktienanalyse des Unternehmens Cts zeigt gemischte Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse, die Analysteneinschätzung, die Anlegerstimmung und die Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cts-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 42,72 USD. Der letzte Schlusskurs von 41,26 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,69 USD) führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund des ähnlichen letzten Schlusskurses (+3,96 Prozent).

Die Analysteneinschätzung für die Cts-Aktie ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung, basierend auf den Einstufungen der Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 41 USD, was in Verbindung mit dem letzten Schlusskurs von 41,26 USD zu einer erwarteten Kursentwicklung von -0,63 Prozent und somit zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung rund um die Cts-Aktie spiegelt sich in positiven Meinungen auf sozialen Medien wider. In den Diskussionen der letzten Wochen überwiegen die positiven Themen und Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -11651,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser negativen Differenz erhält Cts eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Cts-Aktie, wobei die technische Analyse und die Anlegerstimmung eine neutrale bis positive Bewertung zeigen, während die Analysteneinschätzung und die Dividendenpolitik zu einer neutralen bis schlechten Bewertung führen.