Damit haben die Anleger von CPI Card nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cpi Card liegt bei 29,77, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,37 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cpi Card eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Cpi Card mit anderen Unternehmen des Sektors "Informationstechnologie" fällt auf, dass die Rendite von Cpi Card in den letzten 12 Monaten um 45,77 Prozent niedriger war als der Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Rendite von Cpi Card mit 44,32 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cpi Card-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,64 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 19,96 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung mit einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Cpi Card-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.