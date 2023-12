Damit haben die Anleger von Boswell nicht gerechnet

Die technische Analyse für die J G Boswell-Aktie zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 660,37 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 603,5 USD (-8,61 Prozent Abweichung) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 608,34 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,8 Prozent) liegt, und führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die J G Boswell-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger führen jedoch zu einem "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich waren.

In Bezug auf die Dividende weist die J G Boswell-Aktie eine Rendite von 3,1 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutrales Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.