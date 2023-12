Damit haben die Anleger von Bohai Water Industry nicht gerechnet

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Bohai Water Industry hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, wie die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist zurückgegangen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bohai Water Industry mit 141,63 auf einem vergleichbaren Niveau zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" erzielte Bohai Water Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,97 Prozent, was eine Outperformance von +2 Prozent bedeutet. Diese ähnliche Rendite führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bohai Water Industry mit 0,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens führt.