Damit haben die Anleger von Biogen nicht gerechnet

Die Analysten schätzen die Aktie von Biogen auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 13 die Aktie positiv, 2 neutral und keiner negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 326,43 USD, was einer Erwartung von 25,41 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 260,28 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biogen-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Biogen basierend auf dem RSI.

In terms of technical analysis, der aktuelle Kurs der Biogen von 260,28 USD liegt 3,62 Prozent unter dem GD200 (270,06 USD), was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 241,92 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +7,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Biogen-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In terms of fundamentals, das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,6 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.