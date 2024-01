Damit haben die Anleger von Biofrontera nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Die Biofrontera, deren Kurs inzwischen bei 3,05 USD liegt, befindet sich derzeit 13,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies wird kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einschätzung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -63,34 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch sowohl für die kurze als auch die lange Frist als "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität von Biofrontera die übliche Aktivität im Netz, weshalb die Aktie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Biofrontera somit als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Biofrontera beträgt derzeit 44,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 57,23 im neutralen Bereich, so dass auch hier ein "Neutral"-Rating für Biofrontera vergeben wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Biofrontera auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Biofrontera in den sozialen Medien hervorgehoben. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also die Einschätzung, dass Biofrontera hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.