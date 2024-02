Wangneng Environment Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Dividendenrendite für die Aktie von Wangneng Environment beträgt derzeit 1,55 %, was einen Mehrertrag von 0,01 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter bedeutet. Somit kann die Dividendenpolitik des Unternehmens als neutral bewertet werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7, was auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien zeigen, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wangneng Environment zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Demzufolge erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,7 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Abweichung von -6,38 %, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

