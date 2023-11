Damit haben die Anleger von BioVaxys Technology nicht gerechnet

Der gleitende Durchschnittskurs der Biovaxys-Aktie beläuft sich derzeit auf 0,05 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,025 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -50 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,02 CAD, sodass die Aktie mit einem Abstand von +25 Prozent als "gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Daten als "neutral" bewertet.

Die Grundlage für das Anleger-Sentiment bildet die Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Biovaxys eher neutral diskutiert und es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf dieser Stimmung wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend schlechteres Stimmungsbild der Anleger in den letzten Monaten. Auch wurde das Unternehmen weniger diskutiert und ist aus dem Fokus der Anleger gerückt. Daher erhält die Biovaxys-Aktie ein "schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI der Biovaxys-Aktie beträgt 50, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 33,33 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für die Biovaxys-Aktie.