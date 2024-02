Damit haben die Anleger von Benefit Japan nicht gerechnet

Die "Neutral"-Einschätzung für Benefit Japan basiert auf dem Anleger-Sentiment, das in den letzten zwei Wochen neutral war, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies ergibt sich aus dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Benefit Japan liegt bei 45,53 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 49,59 und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Benefit Japan-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien lassen sich durch wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz ziehen. Bei Benefit Japan konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Benefit Japan-Aktie von 1250 JPY eine +3,55-prozentige Entfernung vom GD200 (1207,15 JPY) auf, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1238,38 JPY auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Benefit Japan-Aktie unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.