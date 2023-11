Damit haben die Anleger von Beijing Leadman Biochemistry nicht gerechnet

Die Anlegerstimmung für Beijing Leadman Biochemistry war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat Beijing Leadman Biochemistry eine Rendite von 0,8 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite jedoch mit 1,92 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Beijing Leadman Biochemistry eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Beijing Leadman Biochemistry mit 6,44 CNH um +5,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,52 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anlegerstimmung, eine überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche, eine unterdurchschnittliche Rendite im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, eine schlechte Dividendenrendite und eine positive technische Analyse.