Damit haben die Anleger von Beijing Hualian Department Store nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment für Beijing Hualian Department Store hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Positive Diskussionen dominierten an zwei Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz im Anleger-Sentiment gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Beijing Hualian Department Store-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 37,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 56,67, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beijing Hualian Department Store-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,76 CNH, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 1,75 CNH liegt. Beide Werte weisen nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs auf, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Beijing Hualian Department Store-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.