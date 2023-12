Damit haben die Anleger von Beijing Changjiu Logistics nicht gerechnet

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Beijing Changjiu Logistics in den sozialen Medien. Es wurden keine grundlegenden Verschiebungen hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Beijing Changjiu Logistics wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist auch eine steigende Aufmerksamkeit festzustellen. Aufgrund dessen wurde eine "Gut"-Bewertung vergeben, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien vermitteln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Beijing Changjiu Logistics. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt vermehrt positive Meinungen geäußert, und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Insgesamt lassen sich auch zehn negative Handelssignale ermitteln, was zu einer Einstufung als "Schlechte" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Beijing Changjiu Logistics bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Anhand des Relative Strength-Index ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Beijing Changjiu Logistics ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 98,29, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,43, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit resultiert das Gesamtranking in einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Beijing Changjiu Logistics derzeit bei 11,7 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 13,54 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +15,73 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Wert bei 14,08 CNH, was einer Differenz von -3,84 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".