Damit haben die Anleger von Baywa AG nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Baywa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 6,23 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Baywa eine Underperformance von -40,89 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 5,3 Prozent, und Baywa lag 39,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baywa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 35,08 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,3 EUR liegt, was einem Unterschied von -10,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 30,85 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +1,46 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Baywa-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung im Internet gemessen. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ergibt eine "Neutral"-Note für die Aktie von Baywa.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen eine eher neutrale Haltung gegenüber Baywa. In den letzten zwei Wochen gab es an drei Tagen vor allem positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen haben jedoch vor allem "Gut"-Signale ergeben, wodurch Baywa insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.