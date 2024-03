Damit haben die Anleger von Barrick Gold nicht gerechnet

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Barrick Gold liegt bei 46,38, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39 für die Barrick Gold, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,81 Prozent erzielt, was 10,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,51 Prozent, wobei die Barrick Gold aktuell 10,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Barrick Gold verläuft aktuell bei 21,89 CAD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 21,36 CAD, was einen Abstand von -2,42 Prozent darstellt, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Der GD50 weist derzeit ein Niveau von 20,96 CAD auf, was einer Differenz von +1,91 Prozent entspricht und daher ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Barrick Gold-Aktie insgesamt 8 Analystenbewertungen, wovon 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. In Reports jüngeren Datums ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 28,94 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 35,48 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Somit erhält die Barrick Gold in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.