Damit haben die Anleger von Bank of Southern CaliforniaA nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Southern California-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem Wert von 22 für die letzten 7 Tage. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 20,32 im überverkauften Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Southern California.

Die Analysten sind sich nicht einig über die langfristige Bewertung der Aktie. Während 1 Analyst die Aktie als "Gut" einschätzt, beurteilt ein anderer Analyst sie als "Neutral". Das durchschnittliche Rating für das Southern California-Wertpapier vom letzten Monat ist ebenfalls "Neutral", wobei das Kursziel im Durchschnitt bei 0 USD liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Southern California-Aktie der letzten 200 Handelstage um 16,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +13,49 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Southern California-Aktie ein "Neutral"-Rating.

