Damit haben die Anleger von Bank of South Carolina nicht gerechnet

Bank Of South Carolina wurde von privaten Nutzern in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen deuteten auf eine vorwiegend negative Stimmung der Anleger hin. Aufgrund dieser Auswertung ergibt sich insgesamt eine Einstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,57 Prozent, was 24,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Branchenvergleich der Handelsbanken zeigt sich eine mittlere jährliche Rendite von -2 Prozent, wobei Bank Of South Carolina gegenwärtig um 19,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der fundamentalen Bewertung ergibt sich ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,66, was 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Bank Of South Carolina eine aktuelle Rendite von 5,23 Prozent auf, was 1,45 Prozent über dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine vorwiegend negative Bewertung der Bank Of South Carolina, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Aktienkursvergleich und der fundamentalen Bewertung.