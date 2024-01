Damit haben die Anleger von Baby Bunting nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Baby Bunting liegt bei 53,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Baby Bunting eher neutral diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Baby Bunting mit einem Kurs von 1.855 AUD derzeit +1,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Baby Bunting in allen analysierten Bereichen als "Neutral" eingestuft wird.