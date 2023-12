Damit haben die Anleger von BNP Paribas nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der französische Bankkonzern Bnp Paribas wird derzeit auf Basis fundamentaler Kriterien neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,78 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die technische Analyse ergibt ein gutes Bild, da der Aktienkurs einen Abstand von +7,17 Prozent zur 200-Tage-Linie hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von +8,03 Prozent, was ebenfalls positiv ist. Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Bnp Paribas-Aktie momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen mit einer Dividendenrendite von 2,68 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt lässt die Analyse also auf eine positive Entwicklung der Bnp Paribas-Aktie schließen.

