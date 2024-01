Damit haben die Anleger von BAE nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Die Bewertung einer Aktie umfasst viele verschiedene Faktoren, darunter auch den Sentiment und den Buzz, also die Stimmung und die Gesprächsdynamik im Netz. In Bezug auf die Bae-Aktie zeigt die langfristige Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt stabil, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Bae daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Ein Vergleich des Aktienkurses von Bae mit anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von 62,51 Prozent, was mehr als 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" übertrifft Bae mit einer Rendite von 54,02 Prozent deutlich den Durchschnitt von 8,49 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bae-Aktie liegt bei 6,03, was auf eine gute Bewertung hinweist. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer neutralen Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für die Bae-Aktie abgegeben, was zu einer guten Empfehlung führt. Auch aus dem letzten Monat liegen keine negativen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält die Bae-Aktie somit eine gute Bewertung aus Analystensicht.