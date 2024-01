Damit haben die Anleger von Avanza Bank Holding AB nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Avanza Bank wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 36,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 36,65 und bestätigt ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse ist die Avanza Bank mit einem Kurs von 233,5 SEK +10,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +6,86 Prozent beläuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Avanza Bank zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien gibt es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation, hauptsächlich neutrale Themen wurden angesprochen. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da im zurückliegenden Zeitraum fünf Schlecht-Signale und keine Gut-Signale ermittelt wurden.

Zusammengefasst ist die Aktie von Avanza Bank aus verschiedenen Perspektiven als "Neutral" einzustufen.