Damit haben die Anleger von Autoneum nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Autoneum hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,66 Prozent erwirtschaftet, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Überrendite von 8,6 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Automatische Komponenten" liegt bei 4,49 Prozent, was Autoneum um 6,17 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Autoneum-Aktie derzeit bei 130,8 CHF verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 127,8 CHF liegt und damit einen Abstand von -2,29 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich eine Differenz von +8,15 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Autoneum in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Autoneum konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke führt. Zusammenfassend erhält Autoneum daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für dieses Stimmungsbild.