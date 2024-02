Damit haben die Anleger von AutoZone nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war besonders die Autozone-Aktie im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Autozone, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führte. Weitere Untersuchungen zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet bezüglich Autozone hat sich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Autozone-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies gilt sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Autozone insgesamt 8 Analystenbewertungen, wovon 7 positiv, 1 neutral und keine negativ waren. Die durchschnittliche Bewertung ist somit "Gut". Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 4,51 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Autozone damit eine insgesamt positive Bewertung.